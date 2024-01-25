Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Hakan Kara'dan dikkat çeken değerlendirme: Şahin gitmek durumunda!

Piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14,00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan TCMB eski başekonomisti Hakan Kara, "Bugün Merkez Bankası (TCMB) ne yapmalı?" başlığı altında şu ifadeleri kullandı:

"Son karardan bu yana enflasyonu etkileyen bazı faktörler (maliye politikası, navlun fiyatları, talep, risk primi, ücretler vs.) Merkez Bankası varsayımlarından daha yukarıda gerçekleşmiş gibi görünüyor.

Dolayısıyla TCMB önceki dönemde yaptığı iletişime kıyasla bir kademe daha şahin gitmek durumunda."

"FAYDALI OLACAKTIR"

Bu çerçevede Merkez Bankası'nın yapması gerekenleri sıralayan Kara, şöyle devam etti:

"- Politika faizinde 350-450 baz puan civarında artış yapması,

- Uzun müddet sıkı duracağı mesajını vererek erken bir indirim beklentisinin önünü kesmesi,

- Parasal aktarımı güçlendirecek likidite/operasyonel tedbirlerin alınacağı sinyalini vermesi,

- Gerekmesi halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini ima etmesi, faydalı olacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem