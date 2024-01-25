İnşaat sektörü tepetaklak oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni açıkladı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, güven endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe yüzde 4 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN VERMEDİ

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 oranında azalarak 115,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.

100'DEN KÜÇÜK DEĞER KÖTÜMSERLİĞİ GÖSTERİYOR

Öte yandan güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem