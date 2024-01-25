Kredi kartı borçları 18 yılın zirvesinde

Yükselen enflasyon karşısından eriyen maaşlar vatandaşı kredi kartlarına yüklenmek zorunda bırakırken, kredi kartı borçları alarm vermeye başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 13 Ocak 2023 haftasında 462 milyar 866 milyon lira düzeyinde olan bireysel kredi kartı hacmi 12 Ocak 2024 haftasında yüzde 157.63 artarak 1 trilyon 194.6 milyar liraya yükseldi. Ekonomi yönetimi, yüksek enflasyon ortamında geçim derdine düşen vatandaşın son kalesi olan kredi kartlarında şimdilik can yakıcı, sınırlayıcı adımlar atmamayı tercih ediyor. Son iki aydır politika faiz artışı kredi kartı faizlerine yansıtılmıyor. Ancak ilerleyen günlerde kredi kartlarına yönelik faiz, limit veya taksitte sınırlama bekleniyor.

120 MİLYONA YAKLAŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre, merkez Bankası son iki aydır politika faizinde yapılan artışları, yıllık faizi yüzde 65’i bulan kredi kart faizlerine yansıtmıyor. BDDK verilerine göre, borçların 684.3 milyar lirası taksitsiz, 510.3 miyar lirası taksitli kredi kartı borçlarından oluşuyor. Bireysel kredi kartı borçlarının, toplam TL krediler içinde payı da yüzde 15’i aşarak son 18 yılın zirvesine çıkmış durumda. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) aralık ayı verilerine göre, aralık ayı itibarıyla Türkiye’de kredi kartı sayısı ise 117.7 milyona ulaştı. Öte yandan BDDK, önceki gün yapılan değişiklikle bankalara, kanıtlanabilir onay veya talep olmadan kişiler adına kredili dahil herhangi bir hesap açılamayacağı, hesap limit artışı ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacağını belirtti.