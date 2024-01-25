Diyanet'e tasarruf yok: 5 yıldızlı termal otelde toplantı yaptılar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Gösterişten uzak, mütevazı bir anlayışa her alanda mecburuz” söylemleri havada kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, cuma hutbelerinde yer verdiği “tasarruf” çağlarına kendi uymadı. Diyanet 23-26 Ocak tarihleri arasında “Eğitim Görevlileri Değerlendirme” Toplantısı için Ankara Kızılcahamam’daki Eliz Termal Otel’i seçti. Spa, termal havuz, masaj, tuz odası gibi hizmetlerin olduğu lüks otelde tek kişilik konaklama fiyatı gecelik 4 bin TL’den başlıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın açılışını yaptığı toplantıya Dini İhtisas Merkezleri’nde görevli 200 eğitimci katıldı. Sadece eğitimcilerin bir gecelik konaklaması 800 bin lira tutuyor.

TERMAL OTELDE DİYANET TOPLANTISI

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Ankara Kızılcahamam’daki doğa oteli Eliz, “Thermal Spa & Wellness” oteli olarak geçiyor. Otelde yarı olimpik yüzme havuzu, termal havuz, Türk hamamı, spa ve sauna bulunuyor. Açık havuzlar, fitness merkezleri, köpük, tuz odası, bakım kürleri, kese, masaj gibi hizmetler kadın ve erkek ayrı olarak hizmet veriyor. Diyanet son olarak Kasım ayında üç gün süren Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’nı Konya’da beş yıldızlı Dedeman Otel’de yapmış, toplantının masrafını AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi 1 milyon 684 bin 750 TL ödeyerek karşılamıştı.

AÇILIŞI ERBAŞ YAPTI

Kızılcahamam’daki toplantının açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı. Erbaş, otelde ağırlanan personeline, “İnsan yetiştirmek sarraf hassasiyeti gerektirir. Altını tartarken o teraziyi nasıl tutuyorsa, hassasiyet bizlerde daha fazla olmalı. Toplumun manevi hayatına rehberlik edecek kimselerin eğitimi çok özel. Bu din eğitimi olunca sorumluluğunuz daha da artıyor” diye seslendi.