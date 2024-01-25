Kredi kartlarına düzenleme yolda: Kısıtlama gelebilir!

Enflasyon mücadele kapsamında hafta başında kredi kartlarına yönelik bir düzenleme yapılacağı sinyali verilmişti. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar, kredi kartı kullanımının arttığına dikkatleri çekerek "Enflasyona etkisini yönetmek gerekiyor" dedi. Yani kredi kartlarına kısıtlama gelebilir.

"KREDİ KARTI HARCAMALARINDA ARTIŞ GÖZE ÇARPIYOR"

Orta Vadeli Programın dikkat çeken başlıklarından biriydi kredi kartlarına yönelik düzenlemeler. Son dillendiren Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar oldu. Çakar, "Kredi kartı harcamalarında artış göze çarpıyor. Bu konuda bir adım atılacağı kanaatindeyim" dedi.

SAYI 120 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye'de kredi kartı sayısı 120 milyona yaklaştı. Kredi kartı kullanımı da geçen yıla göre yüzde 124 arttı. Çakar, Haziran ayı itibarıyla kredi kullanımında yavaşlama, kredi kartı kullanımında ise artış olduğunu açıkladı. Çakar, "Enflasyona etkisini yönetmek açısından düzeleme olacağı kanaatindeyim" dedi.

İŞTE OLASI SENAYOLAR

Ekonomistlere göre kredi kartında düzenlemeler için öne çıkanlar faiz oranı, taksit sınırlaması ya da limit düzenlemesi. Ekonomistler kredi kartı kullanımını sınırlama açısından kredi kartı faizlerinin artırılabileceğini düşünüyor.

TAMAMEN KALDIRILABİLİR

Kanal D Haber'in haberine göre taksit sayıları birçok üründe azaltıldı ancak bazı sektörlerde tamamen kaldırılması da konuşulanların arasında. Kişilere açılan kredi kartı limitinin düşürülmesinin yanı sıra asgari ödeme tutarlarının artırılması da gündemde.