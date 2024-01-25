Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar/TL'de son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararıyla birlikte politika metninden alınacak sinyaller, piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Piyasalarda bankanın bir süredir devam eden şahin adımlarının bu toplantıyla birlikte sona ereceği öngörülürken, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 30,2382'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,26 TL seviyesinden işlem görüyor.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, martta da yüzde 57 ihtimalle yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutulacağı öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem