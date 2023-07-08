Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makroihtiyati önlemlerin sadeleşmesi süreci çerçevesinde ikinci adımı zorunlu karşılıklar cephesinde attı. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi zorunlu karşılıklar için de yüzde 60’tan 57’ye indirildi.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık adımı

22 Haziran 2023 tarihli PPK kararında mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiş ve bu kapsamda ilk adım 25 Haziran’da atılarak kamuoyuna duyurulmuştu.

TL payına göre ilave zorunlu karşılık uygulamasında da hedef oran, 25 Haziran’da atılan ilk adımı tamamlayıcı şekilde, yüzde 57 olarak güncellendi: Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından (Türk lirası payı) düşük olanı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için yabancı para mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarına 5 puan ilave ediliyor.

 Yapılan değişiklikle, Türk lirası payı oranı yüzde 60’tan yüzde 57’ye düşürüldü. Ayrıca, Türk lirası payı yüzde 57,00’nin altına düşecek bankalara hedefe tekrar ulaşabilmeleri için ilave dört hafta süre tanınacak.

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