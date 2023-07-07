KKM'deki yeni adım ekonomiyi nasıl etkileyecek? "Rasyonel politikalarla çelişiyor piyasa kur ve enflasyon tahminlerini yukarı çekerek cevap verecek"

Seçimlerin ardından AKP’nin oluşturduğu yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar yakından takip ediliyor.

İş Yatırım'ın bugün yayımlanan "Günlük Piyasa Yorumu" videosunda çarşamba günü Meclis'e sunulan kanun teklifiyle kur korumalı mevduatta (KKM) Hazine desteği uygulamasının Merkez Bankası'na devrinin öngörülmesinin rasyonel zemin söylemiyle çeliştiği belirtildi.

“PİYASA MUHTEMELEN KUR VE ENFLASYON TAHMİNLERİNİ YUKARI ÇEKEREK CEVAP VERECEK”

KKM kararıyla ilgili videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Atılan adımın ekonomi politikaların rasyonel zemine oturması söylemi ile çeliştiğini düşünüyoruz. Piyasa muhtemelen kur ve enflasyon tahminlerini yukarı çekerek cevap verecek."

"BÜYÜMEDE AŞAĞI, ENFLASYONDA YUKARI YÖNLÜ RİSK"

Vergi artırım kararlarıyla ilgili ise videoda, "Haber akışında vergi artışları öne çıkıyor. Kurumlar vergisi ile başlayan artış KDV, BSMV, harçlar ile devam ediyor. Arkasının geleceğini düşünüyoruz. Büyümede aşağı, enflasyonda yukarı yönlü risk yaratır" değerlendirmesi yapıldı.