Nurgül Yeşilçay'dan 'zam' paylaşımı
Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Katma Değer Vergisi (KDV) olan ürünlere gelen zamlara yaşlılık efektiyle gönderme yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; noter, pasaport ve vize harçlarında yüzde 50 zam yapıldı.
Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi.
KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.
Sabah kalktığında bu zamları gören oyuncu Nurgül Yeşilçay Instagram’da efektle kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı fotoğrafını “Vergiler, zamlar günaydın” notuyla paylaştı.
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