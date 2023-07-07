Nurgül Yeşilçay'dan 'zam' paylaşımı

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Katma Değer Vergisi (KDV) olan ürünlere gelen zamlara yaşlılık efektiyle gönderme yaptı. 

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Nurgül Yeşilçay'dan 'zam' paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; noter, pasaport ve vize harçlarında yüzde 50 zam yapıldı. 

Mal ve hizmetlere uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi.

KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı.

Sabah kalktığında bu zamları gören oyuncu Nurgül Yeşilçay Instagram’da efektle kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı fotoğrafını “Vergiler, zamlar günaydın” notuyla paylaştı.

Nurgül Yeşilçay'dan 'zam' paylaşımı - Resim : 1

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