Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde yıllık uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yüzde 41,75 olarak tespit edildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

DÖVİZ KAZANDIRICI REESKONT KREDİLER SABİT TUTULMUŞTU

Öte yandan Merkez Bankası, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiğini açıklamış, iskonto oranı azami yüzde 25,93’te sabit tutulmuştu.

REESKONT İŞLEM NEDİR?

Reeskont; ödemelerin, nominal değeri (üzerinde yazılı olan değer, gelecekteki değeri) ile bugünkü değeri arasındaki farktır. Reeskont işlemi ise işletmelerin bilançolarında yer alan alacakların ve borçların değerleme gününün kıymetine irca edilmesi (indirgenmesi) işlemidir.

Kaynak: Gerçek Gündem