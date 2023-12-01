Gözler Fed'de: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşirken gram altın yeni güne yükselişle başladı.

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Gözler Fed'de: Gram altın ne kadar?

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklemeye devam etti.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması beklenirken, Fed'in ileriye yönelik sıkılaştırma eğilimini ortadan kaldırmak için henüz çok erken olabileceğini anımsatan analistler, Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarının piyasaların yön bulmasını zorlaştırdığını aktardı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni güne yükselişle başlamasının ardından bin 897 lira seviyesinde bulunuyor.

Gözler Fed'de: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü düşüşle bin 888 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 120 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 760 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 41 dolarda bulunuyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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