Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), dün Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, S&P kararının ardından düşük likiditede 28,84 TL'ye kadar geriledi ancak bu düşüş piyasalarda hakim olan enflasyon endişesiyle kalıcı olmadı. Kur bu sabah güne tarihi zirveye yakın başlayarak 28,93 TL civarında başladı.

GÖZLER FED'DE

Öte yandan ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimine başlayabileceği beklentilerini desteklemeye devam ederken, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem