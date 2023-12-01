İşte asgari ücret için masadaki rakam: 'Üç aşağı beş yukarı belli' diyerek duyurdu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret zammının ilk toplantısı bugün gerçekleşecekti ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ertelendiği bildirildi.

Gerçekleşecek toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri zam pazarlığı yapacak. Toplantılar ay boyunca devam edecek.

Kritik toplantının bu ayın ilk haftasında yapılması planlanırken, masadaki taraflardan işçi temsilcisi Türk-İş'in istediği rakam da ortaya çıktı.

MASADAKİ SON RAKAM NE?

İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in ilk teklifi 18 bin lira oldu ancak rakamı belirleyecek en önemli etken enflasyon oranları olacak.

Merkez Bankası verileri 6 aylık enflasyon için yüzde 38'i işaret ediyor. Bu da asgari ücretin net 15 bin 708 liraya çıkması anlamına geliyor.

Eğer asgari ücrete yüzde 40 artış yapılırsa 15 bin 962 liraya, yüzde 45 artış yapılırsa 16 bin 532 liraya çıkacak. Refah payının da eklenmesiyle artış oranının yüzde 50'yi de bulabileceği konuşuluyor, bu durumda net asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

“ÜCRET ÜÇ AŞAĞI BEŞ YUKARI BELLİ”

Öte yandan gazeteci Fatih Portakal ise asgari ücret ile ilgili "Formaliteden bir masa bu. Ücret üç aşağı beş yukarı belli. Ben size söylüyorum: 16 bin 500-16 bin 900 aralığı. 18 bin verirler mi? Keşke verseler. Yüzde 55 zam yapar. İktidar buna evet demez. Size iktidarın kafasındaki rakamı özetliyorum: 16 bin 500, 100 aşağı 100 yukarı" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE O ÜCRET DE ARTACAK

Öte yandan pazarlık masasında işveren de unutulmayacak. İşverene verilen kişi başı 500 lira destek priminin yükseltilmesi için de çalışma yapılacağı kaydedildi.