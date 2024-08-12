Merkez Bankası'ndan 'İstanbul Depremi' Planı: Çalışmalar Hangi Şehirde Sürecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ankara'dan İstanbul'a taşınması tartışılmaya devam ederken, olası İstanbul depremi için de planlamalar yapıldı. İstanbul'da deprem olursa Merkez Bankası çalışmayı Ankara'dan sürdürecek.

Merkez Bankası'ndan 'İstanbul Depremi' Planı: Çalışmalar Hangi Şehirde Sürecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ankara'dan İstanbul'a taşınması tartışılmaya devam ederken, Merkez Bankası olası İstanbul depremini risk planlamasına aldı.

Ekonomim yazarı Maruf Buzcugil, "TCMB olası İstanbul depreminde Ankara’dan çalışacak" başlıklı yazısında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Ankara’dan İstanbul’a taşınmasının ekonomiye neler kazandıracağını, bankanın işlevini nasıl kolaylaştıracağını ve neler katacağını hala tartışıyoruz. Bu tartışma hiç bitmeyecek" diyerek, Merkez Bankası'nın olası deprem riskini planları arasına aldığını yazdı.

Buzcugil'in yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Merkez Bankası, Türkiye’de ve dünyada önemli kurumların, şirketlerin yaptığı gibi işlevinin olası bir afet karşısında kesintisiz devamı için hazırlıklarını tamamlamış durumda. Banka hiç karşılaşmak istemediğimiz olası İstanbul depreminde temel işlevini yerine getirmeye Ankara’dan kesintisiz devam edecek.

Edindiğim bilgiye göre, Merkez Bankası çok yakın zamanda İstanbul’a gitmiş kritik personelinin bir bölümünü yeniden Ankara’da görevlendirme kararı aldı. Merkez Bankası’nın önemli birimlerinden belli sayıda çalışan olası bir deprem riski karşısında Ankara’dan hemen devreye girecek. Böylelikle Merkez Bankası’nın işlevi kesintisiz devam edecek. Fon yönetimi ve Merkez Bankası gözetimindeki piyasalar, uluslararası işlemler hiç kesintiye uğramayacak.

Belli sayıda yetkili çalışan işlemlerin sürmesini sağlayacak. 30 Haziran 1930 tarihinde Ankara’da kurulan TCMB’nin Ulus’taki birkaç kez yenilenmiş eski ve yeni binaları da bu durumda varlığını sürdürecek."

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