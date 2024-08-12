Üniversite Öğrencileri, Memurlar ve Evlenecek Çiftler Dikkat! Kiralara Yine Zam Geliyor

Kirada yeni zam dalgası kapıda. Tercih yapan üniversite öğrencileri, memur atamaları ve düğün sezonu ile birlikte ekim ayına kadar kiralarda artış olması bekleniyor.

Üniversite Öğrencileri, Memurlar ve Evlenecek Çiftler Dikkat! Kiralara Yine Zam Geliyor

Yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı barınma gibi temel ihtiyaçlara ulaşımı da her geçen gün zora sokuyor. Sektör temsilcileri hem memur atamalarının gerçekleşmesi hem üniversite sonuçlarının açıklanması hem de düğün sezonuna denk gelmesi ile birlikte ağustostan ekim ayına kadar kiralarda artış yaşanacağını söylüyor.

Sözcü’den Hülya Keskin Oruçoğlu’nun haberine göre, Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, “Üniversite öğrencilerinin tercihleri, memur atamalarının etkisi, konut arzının azalması ile birlikte ekim ayına kadar kiralık konutlarda yoğun bir taleple karşılaşacağız. Bu talep özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla olacak” dedi. Taylan, “Kiralar ne yazık ki bu dönemde artacak. Ancak insanların alım gücü ortada. Asgari ücrete ara zam yapılmadı, emekli zammı belli” ifadelerini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan da bu dönemde büyükşehirlerde kiraların yüzde 20-30 oranında artabileceğini söyledi. “Bu dönemde memur atamaları, düğünlerin etkisi ile taşınmalar sıklıkla yaşanıyor” açıklamasını yapan Akdoğan, “Yaşanan artış ile üniversite öğrencileri bu dönemde kiralık konut bulmakta zorlanabilir. Büyükşehirlerde kiralık konut bulmak da kiraları ödemek de zor” dedi.

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