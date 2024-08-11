Türk Telekom'dan İnternete Zam

Türk Telekom, son güncellenmiş fiyatlarını duyurdu ve internet paketleri için yeni bir liste yayımlandı. Şirketin web sitesinde yayınlanan bu listeye göre, 16 Mbps hızındaki en uygun paket için taahhütlü aylık ücret 579 TL olarak belirlendi.

HIZLI İNTERNET 1000 LİRAYI AŞIYOR

Altyapısı uygun olan kullanıcılar daha yüksek hızları tercih etmek istediklerinde, bu hızlar için ödeyecekleri bedel oldukça artıyor. Özellikle 1000 Mbps hızındaki paketin aylık ücreti 1089 TL'ye kadar çıkıyor.