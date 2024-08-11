Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. 11 Ağustos Pazar güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtıldı.
11 Ağustos 2024 Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.61 TL
Motorin litre fiyatı: 43.74 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.49 TL
Motorin litre fiyatı: 43.67 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.10 TL
Motorin litre fiyatı: 44.28 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.51 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL