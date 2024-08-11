Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarında da indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. 11 Ağustos Pazar güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?

Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtıldı.

11 Ağustos 2024 Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.61 TL
Motorin litre fiyatı: 43.74 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.49 TL
Motorin litre fiyatı: 43.67 TL
LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.10 TL
Motorin litre fiyatı: 44.28 TL
LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.51 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 22.64 TL

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