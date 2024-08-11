Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 lira 73 kuruş indirim yansıtıldı.

11 Ağustos 2024 Pazar günü güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.61 TL

Motorin litre fiyatı: 43.74 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.49 TL

Motorin litre fiyatı: 43.67 TL

LPG litre fiyatı: 22.39 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.10 TL

Motorin litre fiyatı: 44.28 TL

LPG litre fiyatı: 22.94 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.51 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 22.64 TL