En Çok Bitcoin O Ülkelerde!

Kripto paraların popülaritesi son yıllarda giderek artıyor. Bazı ülkeler, resmi olarak dile getirmese de bitcoini (BTC) ulusal rezervlerine dahil ediyor. Kimi ülkeler ise el koydukları bitcoinleri ellerinde tutmaya devam ediyor.

İstatistiklere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri, dolaşımdaki bitcoinlerin yaklaşık yüzde 1'ini elinde tutuyor. ABD, elindeki bitcoinlerin büyük bir kısmını Silk Road'tan elde etti. ABD'de yasadışı bir çevrimiçi pazar yeri olarak faaliyet gösteren Silk Road, ABD ve dünyada çok fazla dikkat çekti. Platformun anonimliği, kolluk kuvvetlerinin takibini zorlaştırdı ve Silkroad'ın uzun süre faaliyet göstermesine olanak tanımış oldu. 2013 yılında ise FBI, kurucu Ross Ulbricht'i San Francisco’daki bir kütüphanede yakalayarak Silk Road’u kapattı. Bu platformda işlemler bitcoin ile yapılıyordu ve FBI'nin müdahalesinden sonra ele geçirilen bitcoinler ABD hazinesine aktarıldı.

EN FAZLA BİTCOİNİ OLAN 5 ÜLKE

CNBC-e'nin aktardığı Bitcoin Treasuries'in verilerine göre dünyada en fazla bitcoin tutan ülkelerin başında ABD yer alıyor. ABD'nin elinde 213 bin 246 BTC var. Bu da güncel fiyat ile 12 milyar doların üzerinde bir değere sahip.

BTC, 57 bin dolara yakın seviyede işlem görüyor.

Listenin ikinci sırasında 190 bin BTC tutan Çin yer alıyor. Çin'in elindeki BTC'lerin değeri haberin yazıldığı dönemdeki BTC/USD kuru itibarıyla yaklaşık 11 milyar dolar. Çin de dolaşımdaki BTC'lerin yüzde 0,9'unu elinde tutuyor.

Çin'in en yakın rakibi 61 bin BTC ile Birleşik Krallık. Birleşik Krallık'ın elindeki BTC'lerin değeri yaklaşık 3.5 milyar dolar. Dolaşımdaki BTC'lerin yaklaşık 0,29'u da Birleşik Krallık'ın elinde.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından Ukrayna'ya dünyanın farklı yerlerinde milyonlarca dolarlık bağış yapıldı. Bu bağışların bir kısmı da kripto para birimleriyle oldu. Güncel miktarlarda Ukrayna'nın çeşitli cüzdanlarında toplam 46 bin 351 BTC var.

El Salvador, Eylül 2021'de bitcoini yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke oldu. O tarihten bu yana ülke, cüzdanına bitcoin ekliyor. Güncel cüzdan durumuna bakıldığında ülkenin 5 bin 800 adet BTC'si var. Bunun da güncel karşılığı yaklaşık 330 milyon dolar.

ALMANYA'NIN BİTCOİNLERİ NE OLDU?

Yılın başlarında Alman Federal Kriminal Dairesi (BKA) en son 2013 yılında aktif olan gizlilik platformu Movie2k.to'nun yaklaşık 50 bin BTC'sine el koymuştu.

Hükümet, haziran ayında ise bu BTC'lerin büyük bir kısmını tasfiye etti. En son Arkham Ingelligence verilerine göre Almanya'nın elinde sadece 0,007 BTC kaldı.