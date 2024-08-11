Sosyal Güvenlik Uzmanı Hesapladı: Emeklilere Yılbaşında Ne Kadar Zam Yapılacak?

2025 yılı için emekli maaşlarına yapılacak zam oranı şimdiden büyük merak konusu. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılında emeklilere verilecek zam oranını duyurdu.

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Hesapladı: Emeklilere Yılbaşında Ne Kadar Zam Yapılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına göre, yılın ilk altı aylık enflasyonu yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü ise Ocak 2025 tarihinde yapılacak zam oranına çevrildi.

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren bir açıklamada bulundu.

Erdursun, 2025 yılında emeklilere verilecek zam oranını duyurdu. Erdursun’un paylaştığı bilgilere göre, bu zam oranı enflasyon farkından kaynaklanacak. Erdursun, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı

"2025 Ocak ayında emeklilere %11, %13 arası enflasyon farkı, halk dilinde zam yapılır!"

Özgür Erdursun’un verdiği rakamlar, emekliler için yeni yılın ne getireceğine dair ilk sinyalleri verirken, resmi açıklamalar bekleniyor.

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