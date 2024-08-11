Borsada Yatırımcı Göçü: 1 Milyon Kişi Gitti

Yaz aylarında durma noktasına gelen halka arzların ardından borsada küçük yatırımcı göçü yaşandı. Yatırımcı sayısı yaz aylarında 965 bin kişi azalırken, pay senedi 7 milyon 362 bin 644’e düştü.

Borsada Yatırımcı Göçü: 1 Milyon Kişi Gitti

Halka arzın sonuna gelinmeye başlamasıyla borsada yatırımcı göçü meydana geldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre yaz aylarında büyük bir kısmı küçük tasarruf sahibi yaklaşık 1 milyon yatırımcı borsadan çıktı. Verilere göre mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Ağustos Cuma günü 7 milyon 362 bin 644’e indi. Bu dönemde borsadaki yatırımcı sayısı 965 bin 606 kişi azaldı.

“Halka arz yatırımcıları” olarak nitelendirilen küçük tasarruf sahipleri borsadan çıktığı için yatırımcı sayısındaki düşüş portföyleri olumsuz etkilemedi. Borsadaki yatırımcı göçüne rağmen pay senedi yatırımcılarının portföyleri 5.84 trilyon liradan 5.94 trilyon liraya yükseldi.

SEBEP HALKA ARZLARIN DURMA NOKTASINA GELMESİ

Sözcü'de yer alan habere göre, pay senedi yatırımları 1.001 ile 5 bin lira arasında olan gruptaki yatırımcı sayısı mayısta 2 milyondu, temmuzda ise 1.4 milyona kadar indi. Böylece bu gruptaki yatırımcı sayısı 586 bin kişi azaldı. Borsadaki birikimi 5 bin 1 ile 10 bin lira arasında olanların sayısı ise 3 ayda 101 bin kişi azalarak 710 bine indi. Pay senetlerinin değeri yalnızca 101 ile 1.000 TL arasında olanların sayısı da 3 ayda 142 bin kişi azalarak 883 bin 897 kişi oldu.

Borsada yatırımcı sayısının yaklaşık 1 milyon kişi azalmasında, halka arzların yaz aylarında neredeyse durma noktasına gelmesi etkili oldu. 8 şirketin halka arz olduğu mayıs ayından sonra; haziranda 2, temmuzda 1, ağustosun ilk haftasında da 1 yeni şirket borsaya kote oldu.

Borsada yatırımcı göçünün olduğu mayıs ayının sonundan bu yana manşet endeks BIST 100 yüzde 5 geriledi. Borsa bu dönemde 11 bin puanı aşarak rekor kırdıktan sonra derinleşen satışların etkisiyle cuma günü 9.907 puana kadar indi.

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