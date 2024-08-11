TÜİK’in ‘Uydurma’ Verisine Emekli Yorumu: 1+1 Ev 20 Bin Lira, Şu Anda Kızımın Yanındayım, Ev Arıyorum

Kameraların karşısına çeken bir emekli vatandaş, TÜİK'in 'ortalama kira 6 bin 256 lira' verisine tepki gösterdi. Vatandaş, "Bunlar dalga geçiyorlar. Ben 1+1 ev aradım, 20 bin lira; 2+1, 25 bin lira. Ben hanımla ev arıyorum, bulamıyorum" dedi.

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TÜİK’in ‘Uydurma’ Verisine Emekli Yorumu: 1+1 Ev 20 Bin Lira, Şu Anda Kızımın Yanındayım, Ev Arıyorum

Vatandaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) gizlediği enflasyon sepetinde yer alan 6 bin 256 liralık kira ortalamasını inandırıcı bulmadı.

TÜİK’in gizlediği, gazeteci Alaattin Aktaş’ın ortaya çıkardığı enflasyon sepetinde en dikkati çekenlerden birisi de ülke genelindeki kira ortalaması oldu. TÜİK'e göre, ortalama kira 6 bin 256 lira. Bir vatandaş, TÜİK'e tepki göstererek, yüksek kira fiyatlarına isyan etti.

Emekli vatandaş, şunları söyledi:

“Bunlar dalga geçiyorlar. Ben 1+1 ev aradım, 20 bin lira; 2+1, 25 bin lira. Ben hanımla ev arıyorum, bulamıyorum. Emekli aylığım 13 bin 500 oldu da ne olacak? Maaş bağlama oranlarını düşürdü. Şu anda en düşük emekli maaşı 31 bin 500 olması lazım. Şu anda kızımın yanındayım. Artık yetti yani. Bunları ben anlamıyorum. ‘Tasarruf’ diyor, hangi tasarruf? Yahu sen Amerika’ya gidiyorsun, 4-5 uçakla ve adamın yüzüne bakmıyorlar. Küfürler, hakaretler... Ya bu nedir? Bir Cumhurbaşkanı böyle mi olmalı? Artık millet bunaldı. Buralarda bakıyorum, 25 bin lira 2+1. Kızımın yanındayım şu an. Biliyorum artık bakalım. Bunlar Türkiye’yi batırmaya gelmişler, her yönüyle.''

Kaynak: ANKA

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Emekli TÜİK Kira, kiracı
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