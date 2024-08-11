Kiracılar Dikkat! Uzmanlar Tarih Verdi... Büyük Zam Geliyor

Son dönemde her kalemde olduğu gibi kira fiyatlarında da fahiş artış yaşandı. Hayat pahalılığına karşı vatandaşın belini büken kira fiyatları, sektör yetkililerine göre ekim ayında da büyük oranda yükselecek.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Enflasyon Raporu sunumunda, kira enflasyonunda yavaşlama görüldüğünü, fiyat artışlarının eskisi kadar yüksek olmadığı mesajını verirken, sektör yetkilileri bambaşka bir açıklamada bulundu.

'20 BİNDEN 33 BİN LİRAYA'

Yetkililer, özellikle ekim ayında yükselecek kira fiyatlarının, üniversitelerin açılması ile büyük kentlerde yaşanacak taşınma hareketliliğinde daha da hissedileceğini söyledi.

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "İstanbul kira ortalamasını alırsak 100 metrekare kira ortalaması 20 bin TL idi. 20 bin TL'nin kira zamları uygulanırsa 33 bin lira civarına çıkması lazım. Şu anda aynı dairenin boş fiyatı 25 bin ile 27 bin TL arasında" dedi.