Bir Dönem Türkiye'de De Faaliyet Göstermişti: ABD'li Dev Nakliye Firması İflas Etti

Bir dönem Türkiye’ye de kargo faaliyeti gösteren ABD merkezli nakliye firması iflasını açıkladı. Şirketin müşterilerine teslimat uyarısı yapıldı.

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Bir Dönem Türkiye'de De Faaliyet Göstermişti: ABD'li Dev Nakliye Firması İflas Etti

Küresel çapta yaşanan ekonomik krizden ülke ekonomilerinin yanı sıra işletmeler de etkilenmeye devam ediyor. ABD’nin büyük nakliye firmalarından Pitney Bowes da bu konuda nasibini aldı. Dev nakliye firması faaliyetlerini sürdürdüğü e-ticaret işinin büyük bölümünü iflas yoluyla tasfiye etmeyi kabul etti.

İFLAS BAŞVURUSU YAPTI

Anlaşma kapsamında Hilco’nun iştirakleri ticaret işinde kontrol hissesi satın almayı ve ardından bunu parça parça satmayı kabul etti. Pitney Bowes'un açıklamasına göre e-ticaret kuruluşları ABD eyalet mahkemesi 11. bölüm iflası için başvuruda bulundu.

ŞİRKET 136 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

Pitney’in açıklamasında, “Şirketin küresel e-ticaret işi geçen yıl 136 milyon dolar kaybetti.” denildi. Öte yandan Geçici İcra Kurulu Başkanı Lance Rosenzweig ise yaptığı bir açıklamada, “Pitney, şirketin SendTech ve Presort segmentlerinin normal şekilde çalışmaya devam edecek.” dedi.

Şirket, e-ticaret iflasının bir parçası olarak Pitney'nin iflas davasını ödemek için birime 45 milyon dolar kredi vereceğini söyledi.

Bir dönem ülkemizde de çok kısa bir süre faaliyet gösterdiği bilinen şirketin müşterilerine ise teslimat uyarısı yapıldı. Nakliye konusunda bazı müşterilerin iflas süreci nedeniyle mağduriyet yaşayabileceği ifade edildi.

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