Merkez Bankası'ndan gıda fiyatı itirafı: Tarihsel ortalamanın üzerinde!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı.

Gıda fiyatlarının bu dönemde temelde kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri öncülüğünde tarihsel eğiliminin üzerinde bir oranda arttığını söyleyen TCMB, aylık tüketici fiyatlarının seyrinde gıda ile birlikte öne çıkan bir diğer kalem olan hizmetlerde büyük ölçüde kira, yemek hizmetleri, eğitim ve paket turların etkisinin hissedildiğini belirtti.

"AYLIK FİYAT ARTIŞI YAVAŞLADI"

Enerji grubu fiyatlarının, kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ılımlı seyretmeye devam ettiğini belirten TCMB Türk lirasındaki istikrarlı seyir ve ithalat fiyatlarındaki olumlu görünüme ek olarak, giyim ve ayakkabı sektöründe sezon indiriminin Mart ayında da devam etmesinin etkisiyle, temel mal grubunda aylık fiyat artışının yavaşladığını ifade etti.

TCMB değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Mart ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji fiyatlarında belirginleşen gerilemenin desteğiyle oldukça zayıflamıştır. Bu görünüm altında, B ve C endekslerinde yıllık enflasyon yavaşlamaya devam etmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış çekirdek göstergelerde Ekim 2021’den bu yana en düşük aylık artış oranı kaydedilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem