Piyasaların odağında: Dolar/TL'de 'petrol' krizi!

Dün St. Louis Fed Başkanı James Bullard, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu düşürme işini şimdilik daha da zor bir hale getirdiğini belirterek, bu durumun uzun süreli etkisinin olup olmayacağının henüz bilinemeyeceğini söyledi.

Petrol fiyatları piyasaların odağında yer alırken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda yüzde 58 ihtimale 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, son gelişmelerin ardından para piyasalarında bu adımın bankanın son faiz artışı olacağı tahmin ediliyor.

DOLARDA SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 19,1961'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,2040 seviyesinden işlem görüyor.

BRENT PETROLÜN FİYATI YÜKSELİŞTE

Öte yandan OPEC+ ülkelerinin petrol arzında kesintiye gitme kararı alması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 85,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem