Merkez Bankası'ndan Enflasyon Uyarısı: 'Temmuzda Artacak'

Merkez Bankası'nın temmuz ayına ilişkin PPK toplantısının karar metni yayımlandı. Metinde, temmuzda enflasyonun artabileceğine işaret edildi.

Merkez Bankası'ndan Enflasyon Uyarısı: 'Temmuzda Artacak'
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 43’e indirdiği temmuz ayı toplantısına yönelik Para Piyasaları Kurulu (PPK) toplantısının karar metnini yayımladı. Merkez’in yayımladığı metinde öncü verilerin temmuzda aylık enflasyonun geçici olarak artabileceğine işaret edildi.

Merkez Bankası, temmuzdaki toplantısında politika faizini tam 300 baz puan indirerek yüzde 46’dan yüzde 43’e çekmişti. Merkez Bankası’nın karar metninde küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin yüksek seviyede seyrettiği ancak küresel büyüme görünümünde sınırlı da olsa bir iyileşmenin devam ettiğine dikkat çekildi.

Metinde enflasyon beklentilerine de yer verilirken, enflasyonda sınırlı bir iyileşme gözlense de belirsizliklerin yüksek seyri nedeniyle Merkez Bankalarının temkinli para politikalarını sürdürmesinin beklendiğine yer verildi.

TEMMUZ ENFLASYONUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

PPK metninde ayrıca, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi ayarlamaları ve zamana bağlı fiyatlama davranışlarının etkisiyle aylık enflasyonun geçici olarak yükselebileceğine dikkat çekilirken, özellikle hizmet grubu içerisinde kira, haberleşme ve sağlık kalemlerinde gözlenen artış eğilimi ile enerji sektöründe yapılan tarife güncellemelerinin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü etkilerinin temmuz ayında belirginleşeceği tahmininde bulunuldu.

Kurul, politika faizine ilişkin kararlarını enflasyonun ana eğilimi, gerçekleşmeler ve beklentiler doğrultusunda, veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla almaya devam edeceğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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