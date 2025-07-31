Mevduat Faizlerinde Yeni Dönem: 100 Bin TL'ye Aylık Getiri Ne Kadar?

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Faizlerdeki bu değişim, yatırımcıların tercihlerini yeniden şekillendirirken, artan stopaj oranları da getiri hesaplamalarını doğrudan etkiliyor. Peki, 100 bin TL’lik bir mevduat hesabı, temmuz sonu itibarıyla aylık ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte bankalara göre güncel tablo…

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43 seviyesine çekmesiyle birlikte, mevduat faizlerinde de düşüş eğilimi başladı. Bir süre önce yüzde 48-50 aralığında seyreden faiz oranları, güncel durumda yüzde 38 ila 46 arasında değişiyor. Bu durum, yatırımcının getiri beklentisini düşürürken, faiz politikasının piyasadaki etkileri de yeniden gündemde.

FAİZLER DÜŞERKEN STOPAJ YÜKSELDİ

Mevduat faiz oranlarındaki gerileme, stopaj vergisindeki artışla birleşince yatırımcıların net kazançlarında da düşüş yaşanabileceği öngörülüyor. Özellikle yüksek tutarlı vadeli hesaplarda vergi kesintisi, alternatif yatırım araçlarına yönelişi artırabilir.

Son düzenlemeyle birlikte 1 Ağustos 2025 itibarıyla şu stopaj oranları geçerli olacak:

6 aya kadar vadeli hesaplarda: Stopaj yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıktı.

1 yıla kadar vadeli hesaplarda: Stopaj yüzde 12’den yüzde 15’e yükseltildi.

Yatırım fonlarında: 9 Temmuz 2025 sonrası iktisap edilen fon kazançlarında stopaj yüzde 17,5’e çıkarıldı.

100 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR?

Bankaların sunduğu faiz oranları; müşteri profili, dijital bankacılık koşulları ve rekabet ortamına göre değişiklik gösteriyor. Aşağıda 100 bin TL tutarında ve 32 gün vadeli mevduat için bazı bankaların güncel faiz oranları ve net kazançları yer alıyor:

İş Bankası: Faiz %36,5 – Net kazanç: 2.640 TL – Vade sonu: 102.640 TL

Enpara.com: Faiz %37,5 – Net kazanç: 2.712 TL – Vade sonu: 102.712 TL

GetirFinans: Faiz %40 – Net kazanç: 2.459 TL – Vade sonu: 102.459 TL

Ziraat Bankası: Faiz %44 – Net kazanç: 3.182 TL – Vade sonu: 103.182 TL

Garanti BBVA: Faiz %44,5 – Net kazanç: 3.219 TL – Vade sonu: 103.219 TL

QNB Finansbank: Faiz %45 – Net kazanç: 2.767 TL – Vade sonu: 102.767 TL

HSBC: Faiz %46 – Net kazanç: 2.367 TL – Vade sonu: 102.367 TL

DenizBank: Faiz %46 – Net kazanç: 3.327 TL – Vade sonu: 103.327 TL

Akbank: Faiz %47 – Net kazanç: 3.456 TL – Vade sonu: 103.456 TL

Yapı Kredi: Faiz %49 – Net kazanç: 3.606 TL – Vade sonu: 103.606 TL

Dipçe: Haberimizde yer alanlar yatırım önerisi kapsamında değerlendirilemez.

Kaynak: Haber Merkezi