Taşıt Kredilerinde Faizler Düşüyor! 250 Bin TL İçin Yeni Geri Ödeme Tutarı Belli Oldu

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Geçtiğimiz hafta %3,45 seviyesinde olan en uygun taşıt kredisi oranı, bu hafta itibarıyla %3,00'e kadar geriledi. Otomobil sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için kredi maliyetleri azalmaya başlarken, 250 bin TL’lik bir kredi için ödenecek toplam tutar da yeniden hesaplandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan son haftalık verilere göre, 18 Temmuz itibarıyla taşıt kredilerinin toplam hacmi 57 milyar 62 milyon TL olarak kaydedildi. Bu rakam bir önceki haftada 58 milyar 629 milyon TL seviyesindeydi. Böylece sadece bir haftada taşıt kredisi hacminde yaklaşık 1 milyar 567 milyon TL'lik bir daralma yaşandı. Uzmanlara göre bu düşüş, tüketicilerin faiz indirimi sonrası kredi faizlerinin daha da gerileyebileceğini düşünerek beklemeye geçtiğini gösteriyor.

BANKALARIN GÜNCEL TAŞIT KREDİSİ ORANLARI

31 Temmuz 2025 itibarıyla bankalar tarafından sunulan en düşük taşıt kredisi veya kâr payı oranları şu şekilde sıralandı:

Kuveyt Türk: %3,00 (Kâr payı)

Akbank: %3,45

Vakıf Katılım: %3,45 (Kâr payı)

Dünya Katılım: %3,45 (Kâr payı)

Vakıfbank: %3,54

Alternatif Bank: %3,69

İş Bankası: %3,79

Garanti BBVA: %3,79

TEB: %3,79

250 BİN LİRANIN GERİ ÖDEME PLANI

Taşıt kredilerinde en çok tercih edilen tutarlardan biri olan 250 bin TL için, 24 ay vadeli finansman kullanılması durumunda oluşacak örnek ödeme planı şöyle:

Kredi Tutarı: 250.000 TL

Vade: 24 ay

Faiz/Kâr Payı Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 16.229 TL

Toplam Geri Ödeme: 390.939 TL

Bu tabloya göre taşıt finansmanında toplam maliyet, 2 yıl vadede yaklaşık %56’ya ulaşıyor.

OTOMOTİVDE SATIŞLAR CANLANDI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) açıkladığı verilere göre, 2025’in ilk 6 ayında Türkiye genelinde otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,7 oranında artarak 577 bin 981 adede ulaştı. Bu dönemde yalnızca otomobil satışları %7,3 yükselerek 462 bin 955 adet oldu. Hafif ticari araç segmentinde ise %8,7’lik bir düşüş yaşanarak 115 bin 26 adetlik satış gerçekleşti.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL MARKALARI

Tüketici tercihlerinde ilk sırayı Renault alırken, onu sırasıyla Fiat, Chery, Volkswagen ve Hyundai takip etti. Bu markalar, hem sıfır araçta hem de ikinci elde en çok ilgi gören markalar arasında yer aldı.

İKİNCİ ELDE FİYATLAR GERİLİYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) yayınladığı “Otomobil Piyasası Görünümü” raporuna göre, Haziran ayında ikinci el otomobil piyasasında ilginç gelişmeler yaşandı:

Ortalama satılık otomobil fiyatı bir yıl öncesine göre %11,2 artarak 968.926 TL’ye yükseldi.

Ancak enflasyondan arındırıldığında, reel bazda fiyatlar yıllık %17,6 oranında geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi