Merkez Bankası'ndan Dövize Müdahale! 'Yakından Takip Ediyoruz' Dediler: 10 Milyar Dolarlık Satış

Bankacılar TL'deki çift haneli değer kaybı ardından Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği döviz satışlarının günlük olarak rekor düzeye ulaştığına dikkat çektiler. Piyasalarsa yaşanan oynaklık sonrası Mehmet Şimşek piyasaya 'sakin kal' mesajı verirken bir açıklama da Merkez Bankası kaynaklarından geldi.

GEREKTİĞİNDE MÜDAHALEDE BULUNULDU

Kaynaklar foreks piyasalarındaki hareketliliğin TCMB tarafından yakından takip edildiğini duyurdu. Ayrıca oynaklığa karşı gerektiğinde müdahalede bulunulduğunu belirtildi.

10 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Reuters'ın görüşlerine başvurduğu bankacılar döviz satışının tam tutarını kestiremediklerini belirtseler de tutarın günlük 5 milyar doları aştığı görüşündeler. Bazı bankacılar döviz satışının bugün 10 milyar doları bile bulmuş olabileceğini iddia etmişlerdi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Kamu üzerinden yapılan döviz satışı normal günlerin çok üzerine ulaştı… ancak bugün doğrudan müdahale görmedik. Bugün döviz satışının 5 milyar doları aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Günü 10 milyar dolar civarında döviz satışı ile bitirmemiz şaşırtıcı olmaz" dedi.

Bir başka işlemci ise "Gün içi likidite kaybolduğunda kamu döviz satışının başladığını gördük. Rakamsal olarak nihai bir tutara ulaşmak zor ancak 5 milyar doların üzerinde döviz satışı yapıldığını söyleyebiliriz. Bu tutar gün sonunda çok daha yüksek çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi