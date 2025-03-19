Dünya Piyasaları da Nasibini Aldı! Türk Lirası'ndaki Değer Kaybı Onları da Etkiledi: Geniş Çaplı Satış Baskısı

Uluslararası piyasalar, Türkiye’deki siyasi gelişmeleri ve olası etkilerini yakından takip ediyor. Küresel risk iştahının zayıflaması, döviz piyasalarında ve hisse senetlerinde oynaklığı artırıyor. Bu kapsamda euro paritelerinde gerileme yaşanırken, dolar küresel piyasalarda kritik Fed faiz kararı öncesi güç topluyor. Hisse piyasalarında da satış baskısı artmış durumda.

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Dünya Piyasaları da Nasibini Aldı! Türk Lirası'ndaki Değer Kaybı Onları da Etkiledi: Geniş Çaplı Satış Baskısı

Türkiye’de artan siyasi tansiyon, finans piyasalarını derinden etkiliyor. Yurt içinde Türk lirası bazlı varlıklarda büyük çaplı satış dalgası yaşanırken, bu olumsuz hava küresel piyasalara da sıçradı. Risk iştahındaki azalma global çapta yatırımcıların güvenli liman arayışını hızlandırarak piyasalarda baskının artmasına neden oldu.

EURO ZOR DURUMDA, DOLAR GÜÇ KAZANIYOR

Investing Türkiye’de yer alan haberde Türk lirasındaki sert değer kaybı yalnızca yerel piyasalarda değil küresel piyasalarda etkisini hissettirdi. Bu kapsamda euro/dolar paritesi yüzde 0,6 düşüşle 1,0880 seviyesine gerilerken, euro İsviçre Frangı paritesi yüzde 0,5 kayıpla 0,9545 seviyesine indi.

Dünya Piyasaları da Nasibini Aldı! Türk Lirası'ndaki Değer Kaybı Onları da Etkiledi: Geniş Çaplı Satış Baskısı - Resim : 1

Öte yandan dolar, yeniden küresel piyasalarda güvenli liman varlığı olarak talep görmeye başladı. sterlin/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,2960 seviyesine gerilerken, Avustralya Doları da ABD Doları karşısında yüzde 0,5 kayıpla 0,6330 seviyesine düştü. Fed kararı öncesi doların küresel piyasalarda dolardaki bu değer kazancı dikkat çekti.

HİSSE SENETLERİ DE DÜŞÜŞTEN NASİBİNİ ALDI

Siyasi belirsizlikler ve küresel riskten kaçış eğilimi hisse senedi piyasalarında da etkisini gösterdi. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşüşle işlem görürken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle birlikte küresel borsa endekslerinde satış baskısı arttı.

Kaynak: Investing Türkiye

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