BDDK Duyurdu: O Bankalarda Kredilere Sınırlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dikkat çeken bir karara imza attı. Bu kapsamda kalkınma ve yatırım bankalarının bir kişi ya da bir gruba vereceği krediler ana sermayelerine göre sınırlandırıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kalkınma ve yatırım bankalarının asli görevleri olan yatırım kredisi verme fonksiyonunu gözeterek, kredi risk yoğunlaşmalarının yönetilmesine katkı sağlanmasını teminen bankaların kaldıraç oranlarıyla ilişkilendirilmek suretiyle kredi sınırları belirlemiştir" denildi.

İHTİYATLI KREDİ SINIRI

Açıklamanın devamında, "Buna göre Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesi İlişkin Yönetmelik uyarınca daha düşük kaldıraç oranıyla (ana sermaye /Yönetmelik uyarınca hesaplanan risk tutarı) faaliyet gösteren bankalar için daha ihtiyatlı kredi sınırları belirlenmiştir" ifadeleri kullanılırken, "Bankaların yeni oranlara kademeli olarak uyum sağlamalarını teminen intibak süresi tanınmıştır" şeklinde açıklama yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi