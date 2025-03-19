Dolar ve Altındaki Olağandışı Yükselişe Açıklama! İşte Mehmet Şimşek'in Piyasaya İlk Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalarda yaşanan olağandışı hareketlilik sonrası ilk kez açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında piyasalara 'sakin kalınması' mesajını veren Bakan Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor" dedi.

Bakan Şimşek devamında, "Uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi