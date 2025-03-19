EPDK'dan Suriye Kararı! Bugün İtibarıyla Başladı

EPDK, Türkiye-Suriye elektrik ticaretinde kapasite tahsisi başvurularının başladığını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan duyuruya göre, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğince, 15 Aralık Pazartesi gününe kadar söz konusu hattı kullanarak Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak isteyen tedarik veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile Suriye'den elektrik ithalatı yapmak isteyen tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin en geç 1 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar EPDK'ye başvuruda bulunması gerekiyor.

Öte yandan, tedarik lisansı sahibi STE Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış İthalat İhracat Limited Şirketi, mevcut hat üzerinden izole bölge besleme yöntemiyle Suriye'ye elektrik ihracatı yapmak üzere 15 Aralık'a kadar Reyhanlı TM'den mevcut 40 megavat olan kapasitenin azami 100 megavata yükseltilmesi için lisans tadili başvurusunda bulundu.

Kaynak: AA