Kapalıçarşı Döviz ve Altın Fiyatları Böylesini Görmedi! Dolar 41 Lirayı, Euro 44 Lirayı Aştı, Gram Altında Bir İlk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasalarda büyük bir fırtınayı da beraberinde getirdi. Borsa sert bir şekilde düşüp 2 kez devre kesicileri çalıştırırken dolar/TL kuru yüzde 10'dan fazla yükselerek 41 lirayı aştı. Euro da rekor kırarken gram altın fiyatları 4000 bin lira seviyesini ilk kez aştı.

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz
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Kapalıçarşı Döviz ve Altın Fiyatları Böylesini Görmedi! Dolar 41 Lirayı, Euro 44 Lirayı Aştı, Gram Altında Bir İlk

Hem kritik ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı hem de yurt içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması piyasaları alt üst etti.

GRAM ALTIN 4000 TL'Yİ GEÇTİ

Küresel piyasalarda yaşanan Trump'ın tarife belirsizlikleri ve Fed faiz kararına yönelik bekleyiş ons altında 3045 dolarlık zirve getirirken gram altın da yeni rekorunu kırmıştı. Ancak İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve gözaltı kararı ile gram altın fiyatları tarihinde ilk kez 4000 TL bandını aştı. 4011 TL'ye kadar çıkan fiyatlar şu sıralar 3.798 TL'ye kadar geri çekildi.

Kapalıçarşı Döviz ve Altın Fiyatları Böylesini Görmedi! Dolar 41 Lirayı, Euro 44 Lirayı Aştı, Gram Altında Bir İlk - Resim : 1

DOLARDA 41 LİRA GÖRÜLDÜ, EURO 45 LİRAYA YAKLAŞTI

36,7440 seviyesinden açılış yapan dolar/TL kuru ise yüzde 10'dan fazla yükselerek 41,1 lirayı gördü. Şu sıralar geri çekilse de yüzde 6,5'lik yükseliş ile 39,04 TL'den işlem görüyor.

Sabah 40,24 seviyesini aşarak tarihi zirvesini gören euro/TL de zirvesini 44,58 TL'ye çıkardı.

Borsada İmamoğlu Düşüşü! Açılır Açılmaz Devre Kesici UygulandıBorsada İmamoğlu Düşüşü! Açılır Açılmaz Devre Kesici UygulandıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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