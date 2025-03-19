Oyun Şirketinden Dikkat Çeken İş İlanı: Maaşı ve Yan Hakları Gündem Oldu
Türkiye'de bir oyun şirketi tarafından verilen iş ilanı, sunduğu maaş ve ek haklarla sosyal medyada gündem oldu. Temizlik personeli pozisyonu için 43 bin TL maaş teklif eden şirket, başvuru şartlarını ve sunduğu ek avantajlarını duyurdu.
Hızla büyüyen oyun sektörü, farklı alanlarda istihdam sağlamaya devam ediyor. Bir oyun firmasının temizlik personeli için yayınladığı ilan, özellikle sunduğu maaş ve yan haklarla kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gündem olan iş ilanında şirket, temizlik görevlisi olarak işe başlayacak personele ilk ayda 5 bin TL tutarında ikramiye vereceğini duyurdu. Ayrıca, çalışanlara servis imkanı, sigorta, sınırsız yemek, kahve ikramları ve bayram ikramiyesi gibi ek avantajlar da sağlanacak. Şirket, başvuruların online olarak yapılacağını açıkladı.
Sosyal medyada gündem olan iş ilanının detayları şu şekilde:
Pozisyon: Temizlik Personeli
Maaş: 43 bin TL (Başlangıç ücreti)
Çalışma Şartları: 5 gün çalışma, 2 gün tatil
Ek Haklar: 5 bin TL işe giriş ikramiyesi, sigorta, servis imkanı, sınırsız yemek, kahve ikramı, bayram ikramiyesi