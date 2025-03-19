Bir Rekor da Eurodan! Fed Faiz Kararı Öncesi Piyasalar Alev Alev

Euro/TL yeni rekor seviyesini test etti. Kur 40,24 seviyesini aşarak tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL de 36,81'i aşarak yeni rekor seviyesine çıktı.

Euro/dolar paritesi ise 1,09 seviyesinde yatay seyretti.

DOLAR/TL KURU BUGÜN NE KADAR KAÇ TL?

36,99 ile rekor seviyeyi gören kur bu sabah tarihi zirvesinin yakınlarında dolaşıyor. Dolar/TL şu sıralar ise 36,83 TL'den değerleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA FED'İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Haftanın beklenen gündemi olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı açıklanacak. Faiz kararıyla birlikte saat 21.00’de makroekonomik beklentiler de yayımlanacak. Fed'in faiz kararının ardından her zaman olduğu gibi Başkan Jerome Powell'ın 21.30’daki basın toplantısı takip edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi