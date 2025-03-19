Gram Altın Fiyatları 3600 Liranın Üzerine Çıktı! Altında Peş Peşe Rekor: Fed Faiz Kararı Öncesi 'Yeşil Işık' Diyerek Açıkladılar

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı öncesi çifFed'in bugün sona erecek faiz toplantısından çıkacak kararı bekleyen piyasalarda ons altın rekor seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Spot piyasada ons altın bu sabah 3052 dolarun üzerine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı. Şu sıralarda ise dünkü kapanışın hafif üzerinde 3045 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki gerilimler ve ticaret belirsizlikleri altının cazibesini artırırken, Wall Street'teki satışlar riskten kaçış, güvenli liman arama hissiyatıyla destekledi. KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Tarifeler, büyüme ve enflasyonla ilgili endişelerin olduğu mevcut ticaret ortamı, belirsizlikten korunma olarak altının güçlü yönlerine oynuyor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Waterer, "Bugün sona erecek FOMC toplantısı sonrası gelecek açıklama, gümrük tarifelerinin büyümeyi nasıl etkileyebileceğine dair artan belirsizliğe yanıt olarak güvercin bir ton alırsa, bu altın fiyatına daha fazla destek sağlayabilir. Altının 3.050 doların üzerine çıkması için yeşil ışık olabilir" değerlendirmesini de yaptı.

GRAM ALTIN 3600 LİRANIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Yurt içinde de ons altındaki yükselişin etkisi tarihi seviyelerin görülmesine neden oldu. Altın gram fiyatı bugün 3600 liranın üzerine yükseldi. 3602 lirayı aşan gram altın şu sıralar 3.588 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı çeyrek altın fiyatları ise 6083 liradan satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını ise 24.877 liradan alıcı ile buluşuyor.

Kaynak: Haber Merkezi