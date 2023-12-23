Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yükseltti. Buna göre, faiz oranı yıllık yüzde 43,25'e çıkarıldı.

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Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak belirlendi. Öte yandan 1 Aralık tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 40,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 41,75 olarak uygulanıyordu.

REESKONT FAİZİ NEDİR?

Reeskont faiz oranı, varlığın nakde dönüştürülmesi esnasında uygulanan ve senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği takdirde uygulanan orana denir.

Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha! - Resim : 1

Reeskont oranı avans faiz oranıyla genelde aynı olup iskonto faiz oranından ise yüksektir.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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