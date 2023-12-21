Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararı!

Son dakika haberi... Merkez Bankası, faiz kararı sonrası kredi kartı faizi ve üye işyeri azami komisyon oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır" denildi.

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Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 40 olan politika faizini 2023 Aralık ayında yüzde 42,5'a yükseltirken, kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır" denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri azami komisyon oranlarında değişiklik olmayacaktır. Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır.

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi ve komisyon kararı! - Resim : 1

Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır. Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir. Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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