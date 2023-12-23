'Kiralar pahalı' diyen Hafize Gaye Erkan'ın Bodrum'da denize sıfır villası olduğu ortaya çıktı!

Türkiye bir süredir Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın bir röportajında sarf ettiği “İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı” sözlerini tartışıyor.

VİLLA ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaşı bulunan Erkan’ın ev kiralarından şikayetçi olması milyonlarca vatandaş tarafından “Düşük maaşla çalışanlar ne yapsın” diye yorumlandı. İstanbul’daki kiralar yüksek olduğu için annesinin yanına yerleştiklerini vurgulayan Erkan’ın 2 yıl önce 1.3 milyon Euro ödeyerek Bodrum Turgutreis’teki Swissotel Rezidans’tan denize sıfır villa satın aldığı ortaya çıktı.

Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre, emlakçılar, Merkez Bankası Başkanı Erkan’ın villasının bulunduğu bölgenin son dönemde iyi prim yaptığını, benzeri bir villanın bugün konumuna göre 2-3 milyon Euro arasında alıcı bulabileceğini söyledi.

Bodrum şehir merkezine 22, Milas Bodrum Havalimanı’na ise 55 kilometre mesafede olan tesis içerisindeki villaların günlük kiralamaları ise 200 Euro ile 1000 Euro arasında değişiyor. Kiralamalar, Türkiye’nin önde gelen turizm şirketleri aracılığı ile internet üzerinden yapılıyor.

OĞLUNUN ADINI VERDİ

Merkez Bankası Başkanı Erkan, Bodrum Turgutreis’teki denize sıfır villaya oğlu Aslan Selim’in adını verdi. Villanın karşısında Ege’nin en batı ucundaki turistik Çatal Ada ve Topal Ada ile Yunanistan’a ait Kilimli (Kalimnos), Leros ve Keçi (Pserimos) adaları bulunuyor.