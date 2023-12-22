Mehmet Şimşek işaret etti, şirketler battı!

Ekonomik kriz derinleşirken Türkiye'de kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 6,5 azalarak 10 bin 403'e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 7,6 artışla 2 bin 417 oldu. Son bir yılda ise, kapanan şirket sayısı yüzde 46,7, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 294 arttı.

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Mehmet Şimşek işaret etti, şirketler battı!

Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon ve dolar kuruyla birlikte TL'nin değeri her geçen gün düşerken, yurttaşın alım gücü de düştü.

Ekonomik kriz derinleşmeye devam ederken geçtiğimiz haftalarda TRT Haber'de iş dünyasına seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şirketlere sesleniyorum; fiyat artışlarında makulleşmeye gitmeleri kaçınılmaz, politika çerçevesi bunu zorunlu hale getirecek. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak, şirketlerimiz mutlaka dış pazar arayışına girsinler, her türlü desteği vereceğiz" dedi.

ŞİRKETLER BATTI

Şimşek'in bu açıklamaları sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini göre, kasımda kurulan şirket sayısı ekime kıyasla yüzde 6,5 azalışla 11 bin 124'ten 10 bin 403'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,6 artışla 2 bin 417'ye çıktı. Ekimde 2 bin 246 şirket kapanmıştı.

Mehmet Şimşek işaret etti, şirketler battı! - Resim : 1

YILLIK KAPANAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 46,7 ARTTI

Kasımda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,3 gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 46,7 artış gösterdi.

Yıllık olarak aynı dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 294 artarken, kooperatif sayısında yüzde 20,8 azalış görüldü.

Mehmet Şimşek'ten ekonomik kriz itirafı: İç talep yavaşlayacak, dış pazar arayışına girsinler!Mehmet Şimşek'ten ekonomik kriz itirafı: İç talep yavaşlayacak, dış pazar arayışına girsinler!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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