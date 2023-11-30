Mehmet Şimşek'ten ekonomik kriz itirafı: İç talep yavaşlayacak, dış pazar arayışına girsinler!

Türkiye ekonomisinde yaşanan yüksek enflasyon ve dolar kuruyla birlikte TL'nin değeri her geçen gün düşerken, yurttaşın alım gücü de düştü.

Bu gelişmeler sonrası TRT Haber'de iş dünyasına seslenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şirketlere sesleniyorum; fiyat artışlarında makulleşmeye gitmeleri kaçınılmaz, politika çerçevesi bunu zorunlu hale getirecek. Önümüzdeki dönemde iç talep yavaşlayacak, şirketlerimiz mutlaka dış pazar arayışına girsinler, her türlü desteği vereceğiz" dedi.

"BÜYÜME YAVAŞLAYACAK"

Şimşek "Bizim programımız büyümeyi dengelemek. Önemli olan büyümenin kalitesini de artırmak. Yani iç talep ılımlıya dönerken, net ihracatın pozitif etkisinin de artmasını bekliyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürebilirsek, sürdürülebilir büyümeyi sağlayabiliriz. Önümüzdeki dönemde verimlilik artışına odaklanacağız Önümüzdeki dönemde büyüme muhtemelen bir miktar yavaşlayacak bunda korkulacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"KKM İÇİN İLAVE ADIMLAR ATABİLİRİZ"

Ekonomik programın çalıştığını ifade eden Şimşek, "KKM'nin azaltılması noktasında önümüzdeki dönemde ilave adımlar atabiliriz" dedi.

BORSA VE DÖVİZDEN KAZANANA YÜZDE 40 VERGİ

Şimşek, TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinde, Dövizden elde edilen faiz gelirleriyle Borsa kazançlarına uygulanan vergi oranlarının yüzde 40’a kadar çıkarabilmesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yetki verilmesine ilişkin olarak, "Liralaşma politikasını desteklemek amacıyla önümüzdeki dönemde vergi ve teşvik ile bu sürece katkı sağlayacağız. Şu an için bir ihtiyaç görmüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem