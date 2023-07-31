Merkez Bankası yönetimiyle bir araya gelecekler: Patronların ne isteyeceği ortaya çıktı

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetiminin iş dünyası temsilcileriyle bugün gerçekleştireceği toplantıya ilişkin edindiği bilgileri aktardı.

TOBB, TÜSİAD, TESK gibi esnaf ve iş dünyası temsilcilerinin 'düşük faizli kamu kredileri' istemesinin beklendiğini dile getiren gazeteci, şöyle devam etti:

"Merkez Bankası toplantısı öncesi, davet edilen kurumlar geçtiğimiz hafta sonu kendi kurullarında görüşerek önümüzdeki döneme ilişkin taleplerini belirlediler. Öğrendiğimiz kadarıyla krediyle ilgili taleplerin 'düşük faizli ve uzun vadeli krediler' üzerinde yoğunlaştığı, bunun da kamu kredileri olabileceği belirtiliyor.

'KREDİLERİN MALİYETLERİ ARTTI'

İş insanları uzun zamandır bankaların kredi vermediklerinden yakınıyordu. Seçimden hemen önce başlayan kredi hacmindeki gerileme, seçimden sonra had safhaya ulaştı. Son dönem reel sektörün kredilerde şikayetleri çok artınca, iktidarın isteği üzerine Merkez Bankası ihracatçılara kullandırdığı reeskont kredi hacminin artırılacağını açıkladı ama bu da şikayetleri gidermedi.

Merkez Bankası son kararlarıyla ticari ve bireysel kredilerde faiz oranlarını yükseltip, işletmelerin kullanacağı kredilerin maliyetlerini artırdı. Bunun yanında kredi artış sınırını daha da daraltan Merkez Bankası, son enflasyon raporunda da söylediği gibi, iç talebe kredi artışlarını daraltarak fren koymak istiyor."