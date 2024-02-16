Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, yıl sonu enflasyon beklentisi şubat ayında yüzde 42,96 oldu. Bir önceki ay beklenti yüzde 42,04 olarak gerçekleşmişti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi şubat ayında yüzde 37,78 olurken, önceki tahmin yüzde 39,09 olarak gerçekleşiyordu. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise, aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ OVP'NİN ÜZERİNDE

Öte yandan Orta Vadeli Programda (OVP) 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 33 olarak hedeflenmişti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem