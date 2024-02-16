Çiftçinin enflasyonunda tam gaz artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 artış gerçekleşti.

SEKTÖREL ARTIŞLAR SÜRDÜ

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,26 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 11,54 artış gerçekleşti.

HAYVANSAL ÜRÜNLERDE SERT ARTIŞ

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,69 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,51 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,06 artış gerçekleşti.

YILLIK DEĞİŞİM EN YÜKSEK YAĞLI MEYVELERDE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 154,68 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIK DEĞİŞİM EN YÜKSEK TROPİKAL MEYVELERDE

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 26,11 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem