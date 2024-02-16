Çiftçinin enflasyonunda tam gaz artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 57,85, aylık yüzde 3,85 arttı.

Son Güncelleme:
Çiftçinin enflasyonunda tam gaz artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi’ni açıkladı.

Buna göre, Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,85 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,85 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 61,85 artış gerçekleşti.

SEKTÖREL ARTIŞLAR SÜRDÜ

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,45 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 9,26 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 11,54 artış gerçekleşti.

Çiftçinin enflasyonunda tam gaz artış! - Resim : 1

HAYVANSAL ÜRÜNLERDE SERT ARTIŞ

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,69 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,51 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,06 artış gerçekleşti.

YILLIK DEĞİŞİM EN YÜKSEK YAĞLI MEYVELERDE

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 154,68 ile yağlı meyveler oldu.

AYLIK DEĞİŞİM EN YÜKSEK TROPİKAL MEYVELERDE

Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 26,11 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi!Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Enflasyon Çiftçi TÜİK
Son Güncelleme:
Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir Dünden kaldıysa sakın yemeyin! 1 kaşığı bile yoğun bakımlık edebilir
İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor! Kanal D'ye şikayet yağıyordu... İnci Taneleri'nde yeni dönem başlıyor! Kanal D'ye şikayet yağıyordu...
Küçük bir yazım hatası şirketin hisselerini uçurdu Küçük bir yazım hatası şirketin hisselerini uçurdu
Veriler açıklandı: Konut satışları sert çakıldı! Konut satışları sert çakıldı!
ÇOK OKUNANLAR
En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu En ateşli öpüşen 5 burç belli oldu
Okan Buruk ve Nihan Akkuş Buruk'un 17 yıllık evlilikleri bitti 17 yıllık evlilik bitti: Geçen ay gizlice boşanmışlar
Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu Settar Tanrıöğen'in Kızılcık Şerbeti'ndeki akıbeti belli oldu
Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat: Emekli maaşınız kesilebilir! Sigorta primini böyle ödeyenler dikkat: Emekli maaşınız kesilebilir!
İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi! 'Bir saattir konuşulur mu lan?' İsmail Saymaz ile Ersan Şen canlı yayında birbirine girdi!