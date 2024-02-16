Küçük bir yazım hatası şirketin hisselerini uçurdu

CHIP'in aktardığına göre, CBS tarafından bildirildiği üzere, garip bir olay akışı sebebiyle mali raporundaki küçük bir yazım hatası, Salı günkü borsa kapanış zilinin ardından Lyft hisselerinin neredeyse yüzde 70 oranında fırlamasına neden oldu. Raporda 2024’te yüzde 0,5’lik marj yerine yüzde 5’lik marj artışı öneren bir yazım hatası vardı. Şirket uzun süredir kar elde etmek için uğraşırken, bu durum yatırımcıları heyecanlandırdı.

Hata, Lyft’in mali raporunun bir parçası olan slayt sunumunda ve beraberindeki basın bülteninde bile mevcuttu. Şirket, bunu bir yazım hatası olarak nitelendirerek hatayı hızla düzeltti, ancak hisse değeri artışı çoktan başlamıştı. Lyft CFO’su Erin Brewer yaptığı gelir duyurusunda bu konuyu ele aldı ve bu da hisse senetlerinin yönünü tersine çevirmesine neden oldu. Yine de, bu hata olmasa bile kazanç raporunun Lyft için hala iyi bir haber olduğunu, dolayısıyla hisse senedi fiyatının yüzde 35 civarında daha istikrarlı bir artış yaşadığını belirtmekte fayda var.

Şimdi suçlama oyununa geçelim... Lyft CEO’su David Risher, CNBC’nin Squawk Box programına çıkarak hatanın sorumluluğunu üstlendi ve “bu kötü bir hataydı ve benim yüzümden oldu” dedi. Risher, bunun ekipteki herkes için “süper sinir bozucu” olduğunu belirtti ve bir çalışanın sorunu keşfettiğinde “ağzının açık kaldığını” görebildiğini söyledi.

İyi haber ise, bu düzeltmeye rağmen, Lyft 2019’daki ilk halka arzından bu yana en iyi gününü yaşadı. Mali rapor, çeyrek için gelirin geçtiğimiz yıla göre yüzde dört artışla 1,22 milyar dolara çıktığını gösterdi. Risher “harika bir çeyrek” geçirdiklerini belirtti.

Elektronik tablodaki küçük yazım hatası, araç paylaşımı devinin tek endişesi değil. Binlerce Lyft ve Uber sürücüsü, daha iyi ücret ve daha güvenli çalışma koşulları talebiyle bir greve başlıyor. Grevdeki işçiler, temel olarak ABD’nin on büyük havalimanı çevresinde toplanmış durumda, ancak grevin yalnızca birkaç saat sürmesi planlanıyor.