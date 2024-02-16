Merkez Bankası'nda tahminler değişti, yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, dolar/TL kuru, 40,02 TL olarak tahmin edildi. Bir önceki ay tahminler 40 TL olarak gerçekleşmişti.

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Merkez Bankası'nda tahminler değişti, yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 40,02 TL oldu. Bir önceki ay tahminler 40 TL olarak gerçekleşmişti.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrasına yönelik dolar kuru beklenti ise, 40,64'ten 41,15 TL seviyesine çıktı.

Merkez Bankası'nda tahminler değişti, yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi! - Resim : 1

FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 45 oldu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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