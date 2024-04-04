Merkez Bankası rezervlerinde tarihi dip seviye!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap hariç net rezervlerde tarihi dip seviye kaydedildi. TCMB verilerine göre, swap hariç net rezerv, eksi 65,5 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi.

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Merkez Bankası rezervlerinde tarihi dip seviye!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Merkez Bankası verilerine göre, swap hariç net rezervlerde tarihi dip seviye kaydedildi. TCMB verilerine göre, swap hariç net rezerv 29 Mart haftasında eksi 65,5 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi. Bir önceki hafta swap hariç net rezervler eksi 65,1 milyar dolar düzeyindeydi.

BRÜT REZERVLER DE GERİLEDİ

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 29 Mart haftasında 123,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 123,8 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi dip seviye! - Resim : 1

NET REZERVLERDE SINIRLI TOPARLANMA

Net rezervlerde ise sınırlı bir toparlanma izlendi. Buna göre 29 Mart haftasında net rezervler 15,5 milyar dolar oldu. 22 Mart haftasında net rezervler 15,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Aynı dönemde altın rezervleri, 1 milyar 215 milyon dolar artışla 53 milyar 163 milyon dolardan 54 milyar 378 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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