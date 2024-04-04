Altın rekor kırdı: Gram altın ne kadar?

Altının ons fiyatı 2 bin 304 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Enflasyonla mücadele kapsamında gelişmiş ülke merkez bankalarının bir süredir tarihi yüksek seviyelerde tuttukları politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacaklarına ilişkin tahminler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 64, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 98 ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yüzde 80 ihtimalle haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin dün yüzde 4,43 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına karşın bu seviyelerden artan alımların etkisiyle yüzde 4,35 dengelendiğini aktararak, buna karşın altının ons fiyatında 2 bin 304 dolarla rekor kırıldığını ifade etti. Altının ons fiyatı 14.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 2.293 dolardan alıcı buluyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı açıklamada, Fed'in bu yıl politika faiz oranlarını düşürmeye başlaması gerektiğini yinelemesinin altın ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini kaydeden analistler, düşük faiz oranlarının, sürekli gelir getirmeyen altın tutmanın fırsat maliyetini azalttığını vurguladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Türkiye piyasasında gram altın, 2.349 TL'den alınıyor. Satışı ise 2.350,02 TL'den yapılıyor.

Kaynak: AA