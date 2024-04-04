Emekli promosyonuna zam: Tutar 18 bin TL'ye yükseltildi

ING Türkiye, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, emeklilere yönelik promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING Türkiye'ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15 bin liraya varan nakit promosyon elde edebiliyor.

Emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin liraya varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 18 bin liraya varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Emekliler, ING Mobil'de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ING şubelerine gelerek emekli maaşlarını ING'ye taşıyabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.

15 bin liraya varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 3 - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING'den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları 10 bin liraya kadar ise 6 bin 250 lira, 10 bin – 15 bin lira arası ise 10 bin lira, 15 bin - 20 bin lira arası ise 12 bin 500 lira, 20 bin lira ve üzeri ise 15 bin lira ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.

Ayrıca, 28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ING Türkiye'den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 lira, toplamda da en fazla 3 bin lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

Kaynak: AA